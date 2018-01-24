Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda kaçak üretildiği belirlenen içerisinde yanıcı madde bulunan binlerce uçan balon ele geçirildi.
Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri şikayet üzerine merkez Haliliye ilçesinin Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir atölyeye operasyon düzenledi.
Atölyede içerisinde helyum yerine karpit ve lavabo açısı gibi benzeri kimyasal maddelerin bulunduğu binlerce balon bulundu.
Balonlara el koyan ekipler, atölyeyi mühürleyerek iş yeri sahibi hakkında işlem başlattı.