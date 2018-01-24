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Şanlıurfa'da "uçan balon" operasyonu

Bir atölyede içerisinde helyum gazı yerine karpit ve lavabo açıcı bulunan binlerce uçan balon bulundu

Giriş Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 16:21
Şanlıurfa'da

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda kaçak üretildiği belirlenen içerisinde yanıcı madde bulunan binlerce uçan balon ele geçirildi.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri şikayet üzerine merkez Haliliye ilçesinin Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir atölyeye operasyon düzenledi.

Atölyede içerisinde helyum yerine karpit ve lavabo açısı gibi benzeri kimyasal maddelerin bulunduğu binlerce balon bulundu.

Balonlara el koyan ekipler, atölyeyi mühürleyerek iş yeri sahibi hakkında işlem başlattı.

 

 

 

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