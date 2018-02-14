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Şanlıurfa'da uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonları

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda 9 kilo 300 gram uyuşturucu ile 40 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 00:09
Şanlıurfa'da uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonları

Alınan bilgiye göre, Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Siverek-Diyarbakır karayolunda bir otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada, aracın yakıt deposuna gizlenmiş 9 kilo 300 gram esrar ele geçirdi. Araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de Şanlıurfa-Mardin karayolunda yaptıkları uygulama sırasında, durumundan şüphelendikleri bir tırı durdurdu.

Tırda yapılan aramada, gizli bölmelerde 40 bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

 

AA

 
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