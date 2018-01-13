Ana Sayfa Güncel Şanlıurfa'da uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonu

Şanlıurfa'da uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonu

İki operasyonda 33 bin 860 paket sigara ile 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Giriş Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 16:31
Şanlıurfa'da uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonu

 Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı 33 bin 860 paket sigara ile 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Şanlıurfa-Mardin Karayolu'nda yaptığı kontrollerde plakası belirtilmeyen bir tankeri durdurdu. Yapılan aramada 33 bin 860 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolundaki uygulama noktasında durdurulan otomobilin benzin deposuna gizlenmiş 2 kilogram metamfetamin ele geçirdi.

Ekipler, otomobildeki 4 kişiyi gözaltına aldı.

 

AA

 

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Urfa Haber Foto Galeri Sayfası İçin Tıklayın
Bu habere de bakabilirsiniz Şanlıurfa'da otomobil yangını

Şanlıurfa'da otomobil yangını
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık