Şanlıurfa'da Valilikten 10 Bin Kişiye İftar

Giriş Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 17:23

Şanlıurfa Valiliği, Topçu Meydanı'nda 10 bin kişiye yönelik semazen gösterisi eşliğinde iftar programı düzenledi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı iftara; Vali Güngör Azim Tuna, eşi Pervin Tuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı. İftar programına katılanların masalarını gezerek vatandaşlarla sohbet eden Vali Tuna, Ramazan ayının Şanlıurfa'da dolu dolu yaşandığını belirterek, şunları söyledi:

"Farklı düşünceler ve farklı görüşler birlik ruhu içerisinde demokrasiye sahip çıkmıştır. Oysa güzel dinimizi hain ve çirkin emellerine alet edenler riayi yol edinmişlerdir. 15 Temmuz gecesi sadece milli iradeye kurşunlar sıkılmadı ve sadece meclis bombalanmadı? O gece dini değerlerimiz ayaklar altına alınmıştı. Riyakarlığı bir yaşam biçimi haline getirenlerin maskesi 15 Temmuz'da düşmüştür. İslam gibi adı barış olan güzel dinimiz adına bozgunculuk çıkarmak, terör estirmek, islamifobi gibi karanlık ve kirli planların doğrudan ya da dolaylı olarak hizmetinde olmak demektir. Sınırlarımızın ötesinde yanan acılara duyarsız kalamayız."

Ezanın okunmasıyla birlikte vatandaşlar birlikte orucunu açan Vali Tuna, emeği geçenlere teşekkür etti. İftar yemeği Bursa Karabaşi Veli Dergahı Tasavvuf Vakfı ekibinin semah gösterisi ile son buldu.

(sondakika.com)