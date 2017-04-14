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Şanlıurfa'da yağışlar can aldı

Şanlıurfa'da dün etkili olan sağanak yağmurda taşan dereden otomobiliyle geçmeye çalışırken akıntıya kapılan kişi hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2017 Cuma 18:43
Şanlıurfa'da yağışlar can aldı

Şanlıurfa'da dün etkili olan sağanak yağmurda taşan dereden otomobiliyle geçmeye çalışırken akıntıya kapılan kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Dilimli kırsal Mahallesi'nde dün gece yaşandı. İddiaya göre, misafirliğe gittiği kırsal mahalleden otomobille  Şanlıurfa merkeze dönmeye çalışan Mehmet Yüksekbaş (34) sağanak yağmur nedeniyle taşan dereden geçmeye çalışırken akıntıya kapıldı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye giden AFAD ekipleri sel sularına kapılan Yüksekbaş'ın cesedine 6 saatlik çalışmanın ardından ulaşabildi.  Sudan çıkartılan ceset,  Şanlıurfa  Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

(sondakika.com)

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