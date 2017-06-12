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Şanlıurfa'da Yakalanan PYD'li 3 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Viranşehir ilçesinde Türkiye’ye kaçak yollardan giriş yaptığı belirlenen PKK/PYD üyesi 3 kişi adliyeye çıkarıldı.

Giriş Tarihi: 12 Haziran 2017 Pazartesi 15:45
Şanlıurfa'da Yakalanan PYD'li 3 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Şanlıurfa'nın  Viranşehir ilçesinde  Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptığı belirlenen biri terör örgütü PKK/PYD üyesi 3 kişi adliyeye çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre,  Viranşehir ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karakuzu güvenlik noktasında yapılan yol kontrolünde 3 şüpheli gözaltına alındı.  Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgularının ardından zanlılardan birinin  Suriye'den  Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptığı ve terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edildi.

Yapılan soruşturmanın ardından zanlılar güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı.

 

 

(sondakika.com)

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