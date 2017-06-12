Şanlıurfa'da Yakalanan PYD'li 3 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Giriş Tarihi: 12 Haziran 2017 Pazartesi 15:45

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptığı belirlenen biri terör örgütü PKK/PYD üyesi 3 kişi adliyeye çıkarıldı.



Edinilen bilgiye göre, Viranşehir ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karakuzu güvenlik noktasında yapılan yol kontrolünde 3 şüpheli gözaltına alındı. Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgularının ardından zanlılardan birinin Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptığı ve terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edildi.



Yapılan soruşturmanın ardından zanlılar güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı.

(sondakika.com)