Şanlıurfa'da yaşlılara doğum günü sürprizi

Giriş Tarihi: 4 Ocak 2018 Perşembe 21:23

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında, Şanlıurfa'da bulunan kimsesiz, engelli ve yardıma muhtaç 65 yaş üstü kişilere evlerinde kişisel bakım, temizlik ve sağlık gibi hizmetler veriliyor.

Proje kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince üyelerden 120 kişi için sürpriz doğum günü etkinliği düzenlendi.

Engelliler Koordinasyon merkezinde düzenlenen etkinlikte, yaşlı üyeler kendileri için hazırlanan pastayla doğum günlerini kutlamanın mutluluğunu yaşadı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, yaptığı açıklamada, yaşlıları anmak ve bir araya getirip dertleriyle dertlenmek istediklerini kaydetti.

Yaşlıların kentte büyük emekleri bulunduğunu aktaran Özçınar, "Bir toplum yaşlısına, akil insanlarına verdiği değer ölçüsünde medenidir. YADES projesi belediyemizin başlattığı önemli bir projedir. Toplumda iyiliklerin, güzelliklerin gelişmesini ve yeşermesini istiyorsak yaşlılarımıza sahip çıkmamız gerekiyor." dedi.

Etkinlik nedeniyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Nihat Çiftçi ve tüm yetkililere teşekkür eden yaşlılara çeşitli hediyeler verildi.

AA