Şanlıurfa'da yılın ilk bebeği

Giriş Tarihi: 1 Ocak 2018 Pazartesi 14:34

Türkiye'de doğurganlık hızının en yüksek olduğu kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da 2018 yılının ilk bebeği, Rabia ve İbrahim Arı çiftinin 4'üncü çocuğu olarak dünyaya gelen "Zeynep Yağmur" oldu.

Şanlıurfa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde 00.30'da normal doğumla 3 kilo 300 gram ağırlığında ve 45 santimetre boyunda bir kız bebek dünyaya getiren anne Rabia Arı, yılın ilk dakikalarında bebeğini dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşadı.

Arı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4'üncü çocuğuna kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Yılın ilk bebeğinin çocukları olmasının kendilerini ayrıca mutlu ettiğini belirten Arı, yeni yılın herkese barış ve huzur getirmesini diledi.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ile eşi Adile Demirkol da yılın ilk bebeğini ziyaret etti.

Başkan Demirkol kulağına ezan okuyarak "Zeynep Yağmur" ismini verdiği bebeğe çeyrek altın ve yeni doğan bebek seti hediye etti.

AA