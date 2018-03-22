Şanlıurfa’da yol yapım çalışmaları sürüyor

Giriş Tarihi: 22 Mart 2018 Perşembe 11:03

Birecik İlçe merkezi ve Halfeti İlçe merkezine giden araçların trafik akışını engellememek için sadece gece yarısı yürütülecek çalışmalar kapsamında turizm açısından büyük önem arz eden yolun en kısa sürede asfaltlanarak hizmete sunulması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı yol asfalt şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalarda trafik alternatif yollardan sağlanırken çalışmalarda devam ediyor.

“Yıllardır bu hizmeti bekliyorduk”

Büyükşehir Belediyesi tarafından gece yarısı yürütülen çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Bağlarbaşı Mahalle Muhtarı Süleyman Bozoğlan, “Yıllardan beri biz böyle bir asfalt hizmetini hiç görmedik. Bu hizmeti bize sağlayan Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkanımız Nihat Çiftçi ve şahsında tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu gece yarısı uykularını bölerek bize hizmet eden tüm işçi kardeşlerime teşekkür ediyorum” dedi.

Yolun eski halinin oldukça kötü durumda olduğunu kaydeden Bağlarbaşı Mahalle Muhtarı Bozoğlan, “Yolumuz kötü durumda olduğu için fazla kullanılmıyordu. Zaten sık sık kazalara da neden oluyordu. Duyarlılığından dolayı Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi’ye ve İlçe Kaymakamımıza minnettarız” diye konuştu.

(iha)