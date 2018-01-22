Şanlıurfa'da Zeytin Dalı Harekatı'nın kente yansımaları ve alınması gereken önlemlere ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı.
Valilik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Abdullah Erin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı alınması gereken tedbirler görüşüldü.
Toplantıda, kentin Suriye ile en uzun kara sınırına sahip olduğuna işaret edilerek, özellikle kamu kurumlarının tam bir koordinasyon içerisinde hareket etmesinin gerekliliği vurgulandı.
Toplantıya, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, vali yardımcıları ve kaymakamlar katıldı.
AA