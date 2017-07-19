Şanlıurfa'da Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 19:27

Kaza, öğleden sonra Paşabağı Mahallesi'ndeki ŞUTİM kavşağında meydana geldi.

Kent merkezi yönüne giden sürücüsü öğrenilmeyen 01 KM 431 plakalı minibüs, kavşaktan dönerken önünde ilerleyen Bakır B.'nin kullandığı otomobile, ardından bir motosikletle çarparak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, her iki araç sürücüsüyle birlikte toplam 4 yaralıyı, ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Yaralılar, acil serviste tedaviye alındı.

(haberler.com)