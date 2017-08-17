Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası

Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 18:11

Kaza, öğleden sonra Evren Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Güney yönetimindeki 31 H 1740 plakalı hafif ticari araç, virajı alamayınca direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun ortasındaki demir bariyerlere çarptı. Bu aracın arkasından gelen Abdullah Keskin'in kullandığı 63 KU 989 plakalı araç ise, ani manevra yapması sonucu sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 NYB 63 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada hafif yaralanan Abdullah Keskin, olay yerine çağrılan ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine götürülerek acil serviste tedaviye alındı. Kazaya karışan araçlar, olay yerinden kurtarıcı ile çekildi.

(sondakika.com)