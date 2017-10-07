Ana Sayfa Urfa Haberleri Şanlıurfa'da Zırhlı Polis Aracı Devrildi: 2 Yaralı

Şanlıurfa'da Zırhlı Polis Aracı Devrildi: 2 Yaralı

Siverek ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı.

Giriş Tarihi: 7 Ekim 2017 Cumartesi 22:40
Şanlıurfa'da Zırhlı Polis Aracı Devrildi: 2 Yaralı

Siverek İlçesi'nde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 özel harekat polisi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerini taşıyan zırhlı araç, kontrolden çıkıp orta refüjdeki elektrik direği ile ağaçlara çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi. Kazada, araçta bulunan polis memurları 29 yaşındaki Mehmet Ali Kocamaz ile 28 yaşındaki Ekrem Elis yaralandı. Yaralı polisler, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

 

(sondakika.com)

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Ucuz Toplu SMS Servisi
Bu habere de bakabilirsiniz Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık