Şanlıurfa'daki 23 Nisan'a 10 ğlke katıldı

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 14:06

Tüm yurtta olduğu gibi Şanlıurfa’da da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. 10 ülkeden öğrencilerin katıldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği için tören düzenlendi. Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile öğrenci ve veliler katıldı.



Etkinliğe Türkiye’nin yanı sıra Gürcistan, Bosna Hersek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Makedonya, Kosova, Kırgızistan, Bulgaristan, Romanya gibi ülkelerden gelen öğrenciler, ait halk oyunları gösterisi gerçekleştirdi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi.



Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan törende yaptığı açılış konuşmasında, “Kardeşliğe, barışa, geleceğe, istiklal ve istikbale, aydınlık yarınlara, muhasır medeniyetler seviyesine, bilime ve teknolojiye cumhuriyete kapı aralayan 23 Nisan sevinç ve gururla kutladığımız ulusal egemenlik ve çocuk bayramı olarak Gazi Mustafa Kemal’in geleceğin teminatı olan çocuklarımıza sevgi ve inancını göstermektedir. Bugün sevgi ve coşku içinde kutladığımız 23 Nisan aynı zamanda tüm dünya çocuklarının katıldığı bir barış ve kardeşlik şölenine dönüşmüştür. Biz de bu yıl ülkemize dışarıdan gelen misafirlerimize ve GAP Bölgemizden iştirak eden öğrencilerimizle birlikte kutluyoruz” diye konuştu.



