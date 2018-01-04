Şanlıurfa'daki arazi kavgası

3'e yükseldi.
Adliye hizmet binası önünde 13 Aralık'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle Korelli ile Cikay ailelerinin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Bülent Korelli (55), tedavi gördüğü Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Korelli'nin cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Hilvan'a götürülen Korelli'nin cenazesi, Aşağı Külünçe Mahallesi'nde toprağa verildi.
Öte yandan, kavgada yaralanan Suat Korelli'nin durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Hilvan'da 13 Aralık'ta çıkan silahlı kavgada, Mehmet ve Mustafa Cikay hayatını kaybetmiş, Bülent ve Suat Korelli ağır yaralanmıştı.
AA