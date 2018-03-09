Şanlıurfa'daki FETÖ/PDY davasında karar

Giriş Tarihi: 9 Mart 2018 Cuma 23:44

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan eski öğretmene, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık eski öğretmen Yasin Yaşuk ile avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı, "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen sanığın, programa bir yılda 185 bin kez erişim sağladığını ayrıca haberleşme programını bir başkasının telefonuna da yüklediğinin tespit edildiğini belirtti.

Cumhuriyet savcısı değerlendirmesinde, sanığın "ByLock" kullanıcısı olması ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Son sözü sorulan tutuklu sanık Yasin Yaşuk, "Hiç bir suç işlemedim. Suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

AA