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Şanlıurfa'daki inek hırsızı cezaevi firarisi çıktı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, inek çalarken vatandaşlar tarafından yakalanan iki zanlıdan birinin cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 12:59
Şanlıurfa'daki inek hırsızı cezaevi firarisi çıktı

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yeniköy Mahallesi'nde hayvan hırsızlığı yaparken vatandaşlar tarafından suçüstü yakalanan Mehmet Ö. (52) ile Zülfikar D. (52), güvenlik güçlerine teslim edildi.

Zanlılarla ilgili yapılan soruşturmada, üzerinde sahte kimlik çıkan Zülfikar D'nin iki ayrı suçtan arandığı ve bir süre önce Diyarbakır Cezaevi'nden firar ettiği ortaya çıktı. Diğer zanlı Özkan'ın ise 8 ayrı hayvan hırsızlığı suçundan arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Zülfikar D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 

Diğer zanlı Özkan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

AA

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