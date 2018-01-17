Şanlıurfa'daki projelere 30 milyon lira hibe

Giriş Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 13:59

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, bir otelde düzenlenen KKA 2018 Yılı Mali Destek Programı'nın tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine kararlı adımlarla yürüdüklerini söyledi.

Türkiye ekonomisinin 2017 yılının son çeyreğinde yüzde 11.1 oranında büyüme gerçekleştirdiğini anımsatan Güzeloğlu, dünyada en yüksek büyümeyi gerçekleştiren ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çekti.

Güzeloğlu, 2018'de büyümenin, gelişmenin, kalkınmanın çok daha kalıcı gerçekleşeceğine ve ülkenin gelişmesinin bir önceki yıla göre daha başarılı olacağına inandıklarını aktararak, şunları dile getirdi:

"Diyarbakır, bu büyük yürüyüşü zenginleştiren, derinlik katan ve şüphesiz çok katkılar sunan büyüklüğün adıdır. Geçmişinden aldığı bu mirası geleceğe taşımak, 21. yüzyılda Türkiye ve bölgesiyle ilişkilerinde bu anlamda çok güçlü bir stratejik merkez olma konumundadır. Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan ticaret merkezi ve lojistik kavşak noktasıdır. Huzur ve güven temini, tesisi ve bunun istikrarlı şekilde sürmesinin ardından bugün artık gündemimiz ekonomik, sosyal ve toplumsal kalkınmadır."

- "5 yaş grubu okullaşma oranımız bugün yüzde 100'e ulaştı"

Okul Öncesi Eğitim Standartlarının Artırılması Mali Destek Programı'nın Türkiye'de bir ilk olduğunu belirten Güzeloğlu, bu programın çok gerekli, önemli ve zorunlu bir yaklaşım ortaya koyduğunu aktararak, şunları söyledi:

"Bilim insanları net olarak ortaya koyuyor ki bir insanı oluşturan değerler 3 ve 6 yaş arası kazanılan değerlerdir. Bu bizim bugün kişiliğimizin yüzde 70'ini oluşturan bir bütünlük demektir. Bu açıdan 4,5 milyon liralık çok önemli ilk ve değerli bir katkı bu yıl programların içerisinde yer aldı. Diyarbakır'da göreve başladığımızda yüzde 48 civarında olan 5 yaş grubu okullaşma oranımız bugün yüzde 100'e ulaştı."

- "Bu örtüyü üzerinden tutup atalım"

Güzeloğlu, bu konuda gösterilen çabanın sonucunda Diyarbakır'ın okul öncesinde Türkiye'de bir marka haline geleceğini ifade etti.

Türkiye'nin tescilli ve değerli tarihi varlıklarını, kültürel birikimini en fazla barındıran kentin Diyarbakır olduğunu aktaran Güzeloğlu, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'ı turizmin dünya çapında bir marka kenti haline getirmezsek bilin bu aziz kentin eksiği değil, bu kentte yaşayan, yöneten ve nefes alan bizlerin eksiğidir. Diyarbakır'ın her köşesinde 12 bin yılın geçmişini size hatırlatan ve anlatan, dokunduğunuzda sizi büyüleyen çok önemli alanlar var. Terör örgütlerinin yıllarca bu kentin gelişmesine ve kalkınmasının önüne çektiği, bu örtüyü üzerinden tutup atalım."

- "Artık organize sanayi bölgemiz yetmiyor"

Güzeloğlu, geçen yıl açılan şirket sayısının önceki yılların hepsinden daha fazla olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Dağıtılan teşvik belgesi sayısı rekor kırmış, 6 bin 831 istihdam taahhüt edilmiştir. İhracat çok uzun yıllar ortalamalarında geriye dönük yılları aşmış, yılı yaklaşık 200 milyon dolarla bitirecek bir perspektifi bizlere sunmuştur. Diyarbakır 2018 yılı için minimum 300 milyon dolar ihracat hedefini ortaya koyduk. Belki ilk anda aşırı gelebilir ama asla değildir. Bugün artık organize sanayi bölgemiz yetmiyor."

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral'ın da 30 milyon lira hibeyi ön gören program hakkında bilgi verdiği toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da katıldı.