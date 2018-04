Şanlıurfa'daki Tarihi han kadınlarla canlandı

Giriş Tarihi: 1 Nisan 2018 Pazar 19:36

Klasik Osmanlı mimarisiyle 17'nci yüzyılda tarihi İpekyolu üzerinde inşa edilen Barutçu Hanı, dönemin önemli ticaret merkezlerinden Şanlıurfa'da tüccarlar tarafından kullanıldı. Kurtuluş Savaşı döneminde cepheye gönderilen barut ve askeri malzemelerin burada tutulması nedeniyle "Barutçu Hanı" ismi verilen dikdörtgen planlı yapı, avlu üzerine inşa edilen sıralı odalardan oluşuyor.

Yarım asrı aşkın küçük işletmelerin bulunduğu handa, iki yıl önce Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Aslına uygun yapılan restorasyonla adeta "yaşayan müze"ye dönüştürülen han, kentin yetenekli kadınlarının mesleki becerilerini sergilediği mekan olarak hizmete açıldı. Han, kadınların ekonomik özgürlüklerini kazandığı, yeni ustaların yetişmeye başladığı, ziyaretçilerin uygulama yapabildiği, üretim atölyelerinin bulunduğu bir mekan haline geldi.

Gümüşçülük, bakırcılık, sedefkarlık, dokumacılık, ahşap oyma ve ağaç işleri, mozaik yapımı gibi birçok alandaki sanatlar kadınların elinde şekilleniyor.

- "Hana yakışır şekilde sergileniyor"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi hanı gün ışığına çıkardıklarını söyledi.

Hanı kadınlara emanet ettiklerini belirten Çiftçi, şöyle konuştu:

"Kadın Aile Şube Müdürlüğünün üyelerine teslim ettik bu hanı. 8 kadın destek merkezinde 24 alanda 24 bin kursiyer tarafından yapılan çalışmalar üç katlı Barutçu Hanı'nda sergileniyor. Kadınların elinin değdiği her halinden belli, burası çok canlı hale geldi. Her şekliyle kadına hizmet ediyor. Sanat, tasarım resim ve diğer 24 alandaki tüm ürünler çok güzel bir şekilde hana yakışır şekilde sergileniyor. Aynı şekilde Şanlıurfa kadını ekonominin içerisinde yer almaya çalışıyor. Ürünlerden elde edilen tüm gelirler üretimi yapan kursiyerlerimize geri dönüyor, tüm masraf da belediyemiz tarafından karşılanıyor. Sanatı seven yetenekli kabiliyetli yaşamın içerisinde olan Şanlıurfa kadını bunu başarıyor biz de belediye olarak destek veriyoruz."

- Kadınlar memnun

Kurs öğretmeni Bilge Polat da 7 yıldır farklı mekanlarda kurs verdiğini söyledi.

Barutçu Hanı'nın dokusuyla işlerine katkı sağladığını aktaran Polat, "Yaptığımız işleri burada sergilememiz bizi çok mutlu ediyor. Buranın konumu itibarıyla yaptığımız işleri halk daha çabuk görüyor çünkü merkezi yerde olduğu için ulaşımı kolay. İnsanlar rahatlıkla gezebiliyor, kursları görebiliyor. Bu da bizi sevindiriyor." diye konuştu.

Kursiyerlerden Zeliha Güzel ise üniversitede arkeoloji bölümünden mezun olduğunu ve mekanın da kendisi için ayrı bir önem taşıdığını dile getirdi.

Hanın geçmişini bilerek yeni sanatlar öğrenmenin ayrı bir mutluluk yaşattığını vurgulayan Güzel, "Bu tür hanların bu şekilde değerlendirilmesini önemsiyorum. Bu tür mekanlar işletme yerine daha çok el sanatları ve turistik amaçlı kullanılması bence daha önemli. Buranın dokusu çalışma azminizi etkiliyor, eski bir mekandasınız farklı duygular yaşatıyor. Beton binanın içerisinde olmaktansa böylesi eski bir yer de olmak daha güzel." şeklinde konuştu.

