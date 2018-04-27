Şanlıurfa’dan 18 tır insanı yardım Afrin’e uğurlandı

Giriş Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 12:48

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kamu kurumları ile hayırseverlerin desteklediği ve Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu’nun organize ettiği 18 İnsani yardım Tır’ı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Zeytin Dalı Harekatında Afrin’de arındırılmış bölgelerde yaşayan sivil halka gönderilmek üzere dualarla uğurlandı. Büyükşehir Belediyesi Belsan Otobüs Garajında gerçekleştirilen törene Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem, İlçe Belediye Temsilcileri, Kamu Kurum ve Kuruluş Yetkilileri, çok sayıda hayırsever ile öğrenciler katıldı. Gerçekleştirilen törende dualar okunurken, Minik öğrenciler tarafından şiirler okunarak yardım malzemelerinin üzerine resimler çizildi. Burada bir konuşma yapan Genel Sekreter Yardımcısı Özçınar, ’’Mazlum kardeşlerimize bir nebze yardım edebilmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz’’ dedi. Özçınar, "Şu ana kadar 2 bine yakın İnsani Yardım TIR’ını gerek yurt içi gerekse yurt dışına gönderdik. Yanı başımızda İslam coğrafyasında yaşanan savaşta Müslüman kardeşlerimize bir nebzede olsun yardım edebilmek için bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu anlamda Osman beye ve ekibine teşekkür ediyorum. İslam coğrafyası ve mazlumların tamamında yaşanan sıkıntılarda Anadolu insanı olarak yardım elini hep uzatmıştır. Özellikle Suriye’deki iç savaştan dolayı Türk’üne, Kürt’üne ve Arap’ına hep eşit bir şekilde yaklaşmıştır. Allah ülkemizin birliğini dirliğini korusun" şeklinde konuştu.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem, " Başlattığımız, Mehmetçiğe Minnet Afrin Halkına Himmet kapmanyası kapsamında topladığımız toplam 25 İnsanı Yardım TIR’ını belli aralıklarla Afrin halkına gönderiyoruz" diye konuştu.

(İHA)