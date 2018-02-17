Şanlıurfa'dan Afrin kırsalına gıda yardımı

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2018 Cumartesi 22:52

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu ile kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliğiyle temin edilen 5 tır insani yardım malzemesi, Suriye'nin Afrin kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, platformun Yenice Mahallesi'ndeki lojistik deposunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'nın geçmişte olduğu gibi bugün de "ensar" görevini başarıyla yürüttüğünü söyledi.

Emperyalist güçlerin İslam coğrafyasının huzur bulmaması için çeşitli oyunlar hazırladığını belirten Gülpınar, devlet ve millet olarak hep birlikte hareket ederek bunun engellenebileceğini ifade etti.

Gülpınar, yapılan yardımların mazlum ve mağdur insanların sofrasına gittiğini dile getirerek "Bugün gönderilen yardım tırlarının maddi değerinden çok manevi değeri önemli. Giden yardımlarla dünyaya çok önemli mesajlar gönderiliyor. Bu yardımlar Amerika, Çin, Fransa ve Rusya'nın neden buralara gelip de bu coğrafya üzerinde kendi emellerini gerçekleştirmeye çalıştığını sorgulamayı bilmeyenlere, neden Türk askerinin ve Türk Cumhuriyeti'nin orada olduğunu sorgulayanlara en güzel cevaptır." diye konuştu.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri de insani yardım platformun çalışmalarına kendisinin de zaman zaman katıldığını ifade ederek yardımlarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Platform Başkanı Osman Gerem ise Türkiye'nin Suriye'de bir yandan teröristlere mücadele ederken bir yandan da mazlum ve mağdurlarla ekmeğini paylaştığını söyledi.

Birkaç gün önce de Afrin'in kırsal bölgelerine yardım gönderdiklerini hatırlatan Gerem, "Afrin'e ilk giden yardım Şanlıurfa'dan oldu. Bu bizi çok memnun etti. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Gönderdiğimiz yardımlar inşallah mağdur insanların sofralarına bereket olur. Bugün gönderdiğimiz 5 tır yardımı da orada şehit olan 31 canımızın anısına gönderiyoruz." dedi.

Dua edilmesinin ardından gıda malzemelerini taşıyan 5 tır yola çıktı.

Törene, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.