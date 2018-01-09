Şanlıurfa'dan kısa kısa

Giriş Tarihi: 9 Ocak 2018 Salı 14:42

Nüfus ve Vatandaşlık İlçe Müdürlüğü'nde düzenlenen törende, 2017 yılında gösterdikleri özverili ve üstün çalışmadan dolayı Kaymakam Ömer Çimşit tarafından ödüllendirilen 6 personele başarı belgeleri Müdür Faysal Turan tarafından verildi.

Turan, yaptığı konuşmada personellerinin görev ve sorumluluk bilinciyle özverili bir şekilde hareket ettiğini söyledi.

Kamu hizmetini yoğun iş temposuna rağmen güler yüz ve hoşgörü davranarak vatandaşa en iyi şekilde sunmaya çalıştıklarını belirten Turan, "Bu bilinçle hareket eden 6 personelimi tebrik ediyor. Görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.

- Viranşehir'de çalışmalar incelendi

Viranşehir Belediye Başkan Yardımcısı Halaf Kete, kilitli parke döşeme, stabilize yol çalışması ve hayvan pazarında incelemelerde bulundu.

Kete, beraberindeki yetkililerle birlikte Emiroğlu Mahallesinde 8 bin 600 metrekare alana yapılacak parke çalışmasının yürütüldüğü bölgeye geldi.

Burada çalışma hakkında bilgi alan Kete, daha sonra Hürriyet Mahallesinde imara yeni açılan bölgede devam eden stabilize yol çalışmasını inceledi.

Son olarak hayvan pazarını ziyaret eden Kete, pazar esnaflarının sorunlarını dinledi.

Kete, yağış sonrası çamurlaşan pazar alanına mıcır dökülerek alanın çamurdan arındırıldığını söyledi.

AA