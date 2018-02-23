Şanlıurfa'dan kısa kısa

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2018 Cuma 17:53

Gençlik merkezinde gerçekleştirilen toplantıda kurum amirleri ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi

Kaymakam Albayrak, toplantıda yaptı konuşmada hizmetlerin kaliteli olması için kurumlar arası diyaloğun önemini anlattı. Yaklaşık bir yıldır belediye başkan vekilliği görevini de yürüttüğünü ifade eden Albayrak, ilçenin sorunların çözümü konusunda kurumların görüşlerini önemsediklerini bunun yanında sorunların çözümü konusun da muhtarlarla diyalog halinde olduklarını kaydetti.

- Birecik Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine yönelik toplantı düzenlendi

Halfeti ilçesinde bir lokantada bir araya gelen oda üyeleri, ilçe sorunları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi, Hüseyin Sirhan Gökdoğan, yaptığı açıklamada oda seçimlerin yakın zamanda yapılacağını belirterek ilçenin kalkınması için iş adamları olarak ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

AA