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Şanlıurfa'dan kısa kısa

Halfeti Kaymakamı Şeref Albayrak kurum amirleriyle bir araya geldi.

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2018 Cuma 17:53
Şanlıurfa'dan kısa kısa

Gençlik merkezinde gerçekleştirilen toplantıda kurum amirleri ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi
Kaymakam Albayrak, toplantıda yaptı konuşmada hizmetlerin kaliteli olması için kurumlar arası diyaloğun önemini anlattı. Yaklaşık bir yıldır belediye başkan vekilliği görevini de yürüttüğünü ifade eden Albayrak, ilçenin sorunların çözümü konusunda kurumların görüşlerini önemsediklerini bunun yanında sorunların çözümü konusun da muhtarlarla diyalog halinde olduklarını kaydetti. 

- Birecik Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine yönelik toplantı düzenlendi

 

Halfeti ilçesinde bir lokantada bir araya gelen oda üyeleri, ilçe sorunları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi, Hüseyin Sirhan Gökdoğan, yaptığı açıklamada oda seçimlerin yakın zamanda yapılacağını belirterek ilçenin kalkınması için iş adamları olarak ellerinden gelen her şeyi  yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

 

AA

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