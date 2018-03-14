Şanlıurfa'dan kısa kısa

Giriş Tarihi: 14 Mart 2018 Çarşamba 19:44

Kaymakamlık konferans salonunda gerçekleştirilen seminerde İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, katılımcılara çocuk işçiliğini önleme konusunda bilgi verdi.

Ateş, yaptığı konuşmada çocuk işçileri mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştırılmaları nedeniyle ilçede eğitim öğretimin zaman zaman aksadığını söyledi.

Bölgede mevsimlik tarım işçiliğinin yoğun olduğunu anlatan Ateş, "Çocuklarımız mevsimlik tarım işçiliği veya çocuk işçiliği nedeni ile örgün eğitim ve öğretimden uzaklaşmaktadır. Bizler bu uzaklaşmaları minimize etmek için öğrencilerimizin asıl çalışmaları gereken yerlerinin okul olduğunu tüm velilerimize anlatmalıyız.

Maddi imkansızlıklar nedeni ile şehir dışına mevsimlik işlerlere gitmek zorunda olan ailelerimizi okul müdürlerimiz ve muhtarlarımız vasıtası ile tespit edip gidecekleri yerde öğrencilerimizin eğitim öğretimini aksatmaması için gereken tüm çalışmaları yapmalıyız." diye konuştu.

- Suruç Belediye Başkan Vekili esnafları ziyaret etti

Suruç Belediye Başkan Vekili Tarık Açıkgöz, esnafla bir araya geldi.

Açıkgöz ile beraberindeki birim amirleriyle, kasaplar çarşısı, hal pazarı ve çorba evinde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhuriyet Meydanı ile Mürşitpınar Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Açıkgöz, esnafın talebini dinledi.

Açıkgöz, yaptığı açıklamada Suruç halkı için çalıştıklarını belirterek hep birlikte güzel hizmetlerle daha güzel yaşanabilir ilçe haline getirmeye çalıştıklarını söyledi.

AA