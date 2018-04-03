Şanlıurfa'dan kısa kısa

Giriş Tarihi: 3 Nisan 2018 Salı 17:10

Girne İlkokulunda gerçekleştirilen etkinlikte öğretmen Çiğdem Kartal tarafından yapılan sunumla otizmli çocukların yaşantısı anlatıldı.

Sunumun ardından katılımcılar, otizm sembolü olan beyaz zemine renkli el izi bıraktı.

Etkinliğe katılan Kaymakam Ömer Çimşit, otizmin bir engel olmadığını ifade ederek, "Otistik çocukların bağımsız yaşayabilmeleri, davranış problemlerinin azaltılarak gereksinimleri olan becerileri kazanabilmeleri doğru yöntemlere dayanan eğitimle sağlanabilir." dedi.

- Hukukçular tarihi mekanları gezdi

Adalet Akademisi Başkanlığı Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Daire Başkanlığınca Şanlıurfa’da düzenlenen “Bireysel İş Hukuku” eğitimine katılan hukukçular, tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, aralarından HSK İkinci Daire Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı Seracettin Göktaş, Yargıtay üyeleri Ahmet Yener ve Ömer Faruk Herdem ve Adalet Akademisi Başkanı Yılmaz Akçil'in bulunduğu heyet, Göbeklitepe, Balıklıgöl, arkeoloji ve mozaik müzesi ile Harran, Halfeti ve Birecik ilçelerindeki tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti.

Heyet üyeleri, gösterilen misafirperverlikten dolayı Vali Abdullah Erin ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan'a teşekkür etti.

Kent hakkında misafirlere bilgi veren Doğan, peygamberler şehri Şanlıurfa'nın hoşgörü ve yardımseverliğin kenti olduğunu ifade etti.

AA