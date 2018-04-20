Şanlıurfa'dan kısa kısa

Giriş Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 17:17

Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz'ın koltuğuna Ahmet Arif Ortaokul 5. sınıf öğrencisi Mustafa Çetinkaya’ya oturdu.

Küçük başkanın ilk talimatı okullara geri dönüşüm kutularının konulması oldu.

Başkan Yılmaz, yaptığı açıklamada, 23 Nisan 1920 tarihinin milletin gerçek anlamda söz sahibi olduğunu tescilleyen bir gün olduğunu ifade ederek, "Bugünkü yavrularımız, çocuklarımız hiç şüphesiz yarınlarımızın yöneticileri ve yetkilileri olacaktır. Bugün de Mustafa Başkanım Siverek Belediye Başkanı olarak şu anda makamda bulunuyorlar. İnşallah gelecekte daha iyi yerlere gelecektir." diye konuştu.

Siverek İlçe Emniyet Müdürü Yener Gül ise koltuğunu Hüsnü Özyeğin İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Büşra Denizedalan'a bıraktı.

Denizedalan'ın ilk talimatı ise okul çıkışlarında polis bulundurulması ve çocuk kaçırma olaylarına karşı dikkatli olunması oldu.

Gül, çocukların ülkenin geleceği olduğunu belirterek, Büşra'yı emniyet müdürü olarak görmek istediğini söyledi.

Emniyet Müdürü Gül ve Belediye Başkanı Yılmaz, ziyarete gelen miniklere çeşitli hediyeler verdi.

Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu Atatürk ilkokulu öğrencisi Doruk Uyanık'a devretti.

Mutluluğunu dile getiren Uyanık, "Bugün bu koltukta oturduğum için çok mutluyum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. 23 Nisan TBMM kurulduğu gündür. Türk milletinin egemenliğini ilan ettiği bir gündür. 23 Nisan her çocuk için önemlidir. Çünkü dünyada tek bir çocuk bayramı vardır. 23 Nisan bizler için önemli bir değerdir." şeklinde konuştu.

- Viranşehir'de "Hikaye-i Kaymakam" ilgi gördü

Viranşehir ilçesinde sergilenen "Hikaye-i Kaymakam" adlı tiyatro oyunu yoğun ilgi gördü.

Yönetmenliğini Metin Karaman’ın yaptığı tek perdelik oyun, Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda izleyiciyle buluştu.

Bir kaymakamın başından geçen olayların trajikomik bir dille anlatıldığı oyun, yaklaşık 2 saat sürdü.

İzleyiciler, oyunun sonunda oyuncuları ayakta alkışladı.

AA