Şanlıurfa'lı çocuklar dinazorlarla tanıştı

Giriş Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 14:22

Düzenlediği sanatsal, kültürel ve sosyal faaliyetlerle özel günlere ayrı bir anlam katan Piazza AVM’nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirdiği “Dino Mania Dinozorlar Dünyası” etkinliği çocuklara unutulmaz bir deneyim yaşattı. 23 - 27 Nisan tarihleri arasında, saat 14.00’den 19.00’a kadar her yarım saatte bir seanslar halinde gerçekleşen aktivitede çocuklar, hayvanlar aleminin en merak edilen türlerinden birisi olan dinozorların dünyasında yolculuğa çıkıyor. Çocukların aileleriyle birlikte ücretsiz yararlandığı etkinliğe katılanlar dinozorların heyecan uyandıran özelikleriyle keyifli saatler geçiriyor. Aileleri ise milyonlarca yıl önce yaşayıp nesli tükenen dünyadaki en büyük hayvanlar olan dinozorların sırlı dünyasına gezintiye çıkan çocuklarının bu unutulmaz anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydediyor.



AVM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği “Dino Mania Dinozorlar Dünyası” etkinliğiyle çocuklara tarih öncesinin efsane canlılarının dünyasını keşfetme fırsatı sunuyor.