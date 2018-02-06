Şanlıurfalı çocuklar robotlarla buluşacak

Giriş Tarihi: 6 Şubat 2018 Salı 19:12

Teknolojiye ilgi duyan Şanlıurfalı çocuklar, Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde robotlarla buluşacak. 10-11 Şubat 2018 tarihleri arasında Şanlıurfa il milli eğitim müdürlüğü ve stem merkezi ile ortak gerçekleştirilecek etkinlikte çocuklar robotların gizemli dünyasını keşfedecek.

Eğitsel ve bilimsel çalışmalarla çocukların kişisel gelişimlerine katkı sunan Şanlıurfa Piazza AVM, bu kez teknoloji meraklısı minik konuklarını ağırlayacak. Alışveriş merkezinin etkinlik alanında 10-11 Şubat 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan robot ve kodlama yazılım atölyesinde Şanlıurfalı çocuklar hayal dünyalarında geliştirdikleri kendi robotlarını tasarlayacak.

Atölye çalışmasına katılacak çocuklar, hem sistematik düşünme, problem çözebilme, olaylar arasındaki ilişkileri görebilme ve yaratıcı düşünebilme gibi yetenekler kazandıran programlama hakkında da bilgi sahibi olacak hem de elektroniğin parçalarını, devre elemanlarını, sensörleri ve motorları inceleme fırsatı bulacaklar.

Gün ışığını içine alan mimarisi, ulusal ve uluslararası marka karması, her zevke, bütçeye uygun ürün seçenekleri ile Şanlıurfalıların buluşma noktası olan Piazza AVM’nin atölye çalışmasında bilişim dünyasında heyecanlı bir yolculuğa çıkmak isteyen çocuklar, danışma birimlerine başvurarak ön kayıt yaptırabilecek.