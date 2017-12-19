Şanlıurfalı çocuklar yaratıcılıklarını keşfetti

Giriş Tarihi: 19 Aralık 2017 Salı 03:50

Seçkin marka karması ve düzenlediği etkinliklerle Şanlıurfa’nın hem alışveriş hem de sosyal yaşam merkezi konumunda bulunan Piazza AVM, geçtiğimiz hafta sonu minik ziyaretçileri için özel bir atölye çalışmasına ev sahipliği yaptı.

Farklı aktivitelerle çocukların eğlenerek öğrenmelerine imkan sağlayan Piazza AVM, HARÜSEM Çocuk Kampüsü ile birlikte düzenlediği atölye çalışmasında küçük konuklarını ağırladı.

Eğitsel ve bilimsel aktivitelerle çocukların gelişimine katkı sağlayan Piazza AVM’nin etkinlik alanında gerçekleştirilen atölye çalışmalarına katılan çocuklar, HARÜSEM eğitmenlerinin gözetiminde ebru sanatı ve Japon kağıt katlama sanatı origaminin inceliklerini öğrenme imkanı buldu. Alçı yapımı, boyama atölyesi ve atık malzemelerden oyuncak yapımı atölyesi çalışmalarında hayal dünyalarının sınırlarını zorlayan çocuklar, robot algoritma atölyesinde ise yaratıcılıklarını keşfetme fırsatını yakaladı.

Şanlıurfalıların buluşma noktası olan Piazza AVM’de Cumartesi ve Pazar günleri 12:00 ile 21:00 saatleri arasında gerçekleştirilen 5 farklı atölye çalışmasına katılan çocuklar eğlenerek öğrenmenin keyfini de yaşadı.

Piazza AVM’nin küçük ziyaretçileri, atölye çalışmalarında yeni arkadaşlar edinip, birbirinden farklı ve eşsiz çalışmalara imza atarken, aileleri de bu anları cep telefonları ile fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.



HARÜSEM Çocuk Kampüsü Müdürü Esma Yetkin, Piazza AVM işbirliğinde düzenledikleri atölye çalışmalarında, çocukların el becerilerini geliştirmeye ve yaratıcılıklarını keşfetmeye yönelik etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Zeka oyunları, algoritma eğitimleri ile çocukların pratik düşünmesine ve sorunlara çözümcül yaklaşmalarına olanak sağladıklarını belirten Yetkin, özgüveni yüksek, üretken ve özgür düşünebilen sağlıklı bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Yetkin, kendilerine bu imkanı sunan Piazza AVM yetkililerine teşekkür etti.





HARÜSEM HAKKINDA:

Doç. Dr. Celal Ağan’ın müdürlüğünü yaptığı, Harran Üniversitesi bünyesinde faaliyet yürüten HARÜSEM, örgün önlisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında verilen eğitim programlarını düzenleyerek, üniversite ile kamu özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla olan işbirliğinin gelişmesinde rol oynuyor.

Kent genelinde 3 kreşi bulunan HARÜSEM’de, aynı zamanda, yabancı dil kursları, mesleki eğitimlere yönelik kurslar düzenlenmekte. Suriyelilere yönelik mesleki kurslar da düzenleyen HARÜSEM, kent genelinde 5 mahallede açtığı kadın sağlık merkezleri ile de Suriyeli kadınlara yönelik sağlık hizmetleri sunuyor.

Çalışmalarını Harran Üniversitesi’nin kalite ve standartlarını çerçevesinde yürüten HARÜSEM, teorik eğitimi uygulama eğitimi ile birleştirerek katılımcıların gerekli olan bilgi ve becerileri kazanması amacını taşıyor.