Şanlıurfa'lı dolandırıcılar Sivas'ta yakalandı

Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2017 Perşembe 12:22

Edinilen bilgiye göre, 15 Mayıs günü Yunus Emre Mahallesi'nde ikamet eden S.K.'yı arayan Şanlıurfa bağlantılı dolandırıcılar şahsın adının ve bilgilerinin FETÖ tarafından kullandığını, evinde bulunan paraları ve ziynet eşyalarını göndereceklerini, polise vermelerini söyledi. Kendini polis diye tanıtarak eve gelen şahıslar 7 bin 400 TL para, bin 50 Euro ve 1 adet çeyrek altını aldı. 17 Mayıs günü de Kılavuz Mahallesinde ikamet eden A.K.'yi arayan telefon dolandırıcıları adının kuyumcu soygununa karıştığını öne sürerek, elinde bulunan paraları kapıya gelecek polise vermesini söyledi ve eve gelerek bin Euro aldı.



Dolandırıldığı anlayan şahısların ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Dolandırıcılık Büro ekipleri şüpheliler V.K. (23) ve A.E.'yi (20) otobüs terminalinden bilet alarak kaçmak istedikleri sırada yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(sondakika.com)