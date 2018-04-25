Şanlıurfalı engellilerin azmi başarıyı getirdi

Giriş Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 10:05

Yaklaşık 15 yıldan bu yana Şanlıurfa'yı tüm kategorilerde temsil eden ve daha önce iki kez Süper Lig'de mücadele eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi oyuncuları, destek verilmesi halinde engellilerin de başarılı işlere imza atabileceğini gösterebilmenin gururunu yaşıyor.

Kendisi de engelli olan kulüp başkanı ve antrenör Serdar Yıldırım'ın kentte yaşayan engellileri sporla buluşturmak amacıyla kurduğu kulübün başarısı, tüm engellilere spor yapabilmeleri adına cesaret verdi.

Antrenör Serdar Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son 3 haftaya girdiklerini belirterek, Süper Lige yükselmeyi garantilediklerini ancak amaçlarının şampiyon olarak kupayı Şanlıurfa'ya getirmek olduğunu söyledi.

Geçen yıl başlarında galibiyet almaları ve iyi mücadele etmelerine rağmen sonrasında şanssız mağlubiyetlerle küme düştüklerini aktaran Yıldırım, şöyle konuştu:

"Geçen yıl 1-2 sayıyla kaybettiğimiz maçlarımız oldu fakat düşmekten kurtulamadık. Kadro olarak genelde transfer yapmak yerine Şanlıurfalı alt yapıdan yetişen oyuncularla mücadele ediyoruz. Takımdaki 18 oyuncunun 16'sı Şanlıurfalı oyunculardan oluşuyor. Küme düştükten sonra kadromuzu koruyarak tekrar Süper Lig'e yükselmenin çalışmalarına başladık. Oyuncularımıza transfer teklifleri gelmesine rağmen kalarak takımlarına olan bağlılıklarını gösterdiler. Son 3 haftaya girilirken lider durumdayız ve Süper Lig'e çıkmayı 2 hafta önce garantilemiştik, şimdi amacımız ligi lider bitirip kupayı Şanlıurfa'ya getirmek istiyoruz. Bize bu konuda destek veren başta Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve az sayıdaki taraftarlarımıza teşekkür ediyorum."

- "Genç milli takımlara en çok oyuncu gönderen takımız"

Yıldırım, en büyük amaçlarının Şanlıurfalı engellileri spora kazandırmak olduğununu ifade etti.

Süper Lig'de önce kalıcı olmayı sonra da Avrupa'da mücadele etmek istediklerini dile getiren Yıldırım, "Genç milli takımlara en çok oyuncu gönderen kulüplerden birisiyiz. Şu anda 3 oyuncumuz genç milli takımlarda, bir oyuncumuz ise A Milli Takım'da mücadele ediyor. Hepsiyle gurur duyuyoruz ve bu sayıyı arttırmak istiyoruz. Kaptanımız Mehmet Çetingöz de zaman zaman A Milli Takım'da mücadele ediyor. Bu oyuncularımızın başarısı kentteki diğer engelli kardeşlerimize de örnek oluyor." diye konuştu.

Takım kaptanı Mehmet Çetingöz ise çok şanssız bir şekilde düşmelerine rağmen yılmadan çalışarak tekrar Süper Lig'e yükselmeyi başardıklarına değindi.

Bu sezon başarılı bir sezon geçirerek ligde misafir olduklarını gösterdiklerini aktaran Çetingöz, "Süper Lig çok zor ama artık takım olarak tecrübe sahibi olduk. Bundan sonra ligde kalıcı olmak ve sonrasında Avrupa'da mücadele etmek istiyoruz. Oyuncularımızın hepsi yıllardır bir arada oynayan arkadaşlarımız, bu bizim için büyük avantaj. Bize güvenenleri mahcup etmediğimiz için mutluyuz. Amacımız ligi lider tamamlayarak kupayı Şanlıurfa'ya getirmek." değerlendirmesinde bulundu.

Oyunculardan Bekir Solmaz da tekrar Süper Lig'e yükseldikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, taraftarlardan daha fazla destek beklediklerini anlattı.

aa