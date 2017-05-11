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Şanlıurfalı gazeteciler Çanakkale’de

Şanlıurfa’da başlatılan ‘Peygamberler Diyarı Şanlıurfalı Gençler Ecdadının İzinde’ programıyla 5 bin kişinin katılacağı Çanakkale gezisi bu yılda devam etti. Gezi programında yerel ve ulusal basında görev yapan gazetecilerde eşlik etti.

Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2017 Perşembe 14:25
Şanlıurfalı gazeteciler Çanakkale’de

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna’nın himayesinde başlatılan ‘Peygamberler Diyarı Şanlıurfalı Gençler Ecdadının İzinde’ adlı gezi programı çerçevesinde lise öğrencilerine yönelik Çanakkale ve İstanbul gezileri bu yılda devam etti. Şanlıurfa Valiliğinin koordinesinde; Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçe belediyelerinin katkılarıyla düzenlenen gezilerde öğrenciler ilk önce havayoluyla gittikleri İstanbul’da tarihi yerleri gezdi. Ardından karayoluyla Çanakkale’ye geçerek Çanakkale destanının yazıldığı yerleri ziyaret etme imkanı buldu.

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