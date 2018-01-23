Şanlıurfalı Halterciler Gururlandırdı

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 15:13

Türkiye Halter Federasyonunun 2018 yılı faaliyetlerinden olan Minikler Türkiye Şampiyonası 19-21 Ocak 2018 tarihlerinde Kahraman kazan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonunda yapıldı.

43 ilin ve 160 sporcunun katılımı ile yapılan Minikler Türkiye Şampiyonasında sporcumuz Muhammed Fırat 34 kg’de Türkiye 3.’sü olurken Mehmet Karadağ 38 kg’de Türkiye 3.’sü olarak Şanlıurfa halkını gururlandırdı.

Şanlıurfalı sporcular 160 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada çifte 3.’lükle kalmayıp sporcumuz Mehmet Yıldız 34 kg’de 15. olurken Abdullah Arslan ise 10. oldu.

Düzenlenen Türkiye Şampiyonasında Türkiye Halter Federasyonunun Eğitim Kurulu Başkanı Çınar Yazıcı ve Doç.Dr. Tahit Hazır ve arkadaşları sporcuların halter kaldırma başarılarının yanı sıra yapılan ölçümlerle kondisyon ve teknik becerileri de değerlendirildi.

“SPORCULARIMIZ VE ANTRENÖRLERİMİZ EMEĞİNİN KARŞILIĞINI ALIYOR”

Gençlerin her geçen gün spora ilgi gösterdiğini söyleyen Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, tesislerine gelen her genci kendi branşında geliştirmeye imkan sağladıklarını aktardı.

Gençlerin antrenör arkadaşların eğitimiyle Şanlıurfa’yı Türkiye’de en güzel şekilde temsil ettiğini sözlerine ekleyen İl Müdürü Keşküş, “ Gençlerimizin spora talebi her geçen gün artıyor. Tesislerimize gelen her gencimizle antrenör arkadaşlarımız özel ilgileniyor. Arkadaşlarımız verdikleri emeği ve gençlerin gösterdiği azim Türkiye şampiyonalarında girdikleri dereceyle gözler önüne seriliyor. Bizleri gururlandıran tüm sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi.