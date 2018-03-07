Şanlıurfa’lı Judocular Takım Halinde Şampiyon Oldu

Giriş Tarihi: 7 Mart 2018 Çarşamba 13:06

Siirt’te düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Judo müsabakalarında Şanlıurfalı judocular takım halinde şampiyon olarak madalyaları silip süpürdü.

Spor Genel Müdürlüğünün Sporun tabana yaygınlaştırılması ve Türkiye Olimpiyat hazırlık merkezlerine daha fazla sporcu kazandırmak amacıyla her yıl düzenlediği Judo müsabakasında 5 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan Şanlıurfalı Judocular 80 puanla takım halinde şampiyon olarak Şanlıurfa halkının göğsünü kabarttı.

KEŞKÜŞ,“SPORCULARIMIZ BİZLERİ ONURLANDIRMAYI BAŞARIYOR”

Şanlıurfalı sporcuların her alanda Şanlıurfa’yı en iyi şekilde temsil ettiğini belirten Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, takım halinde şampiyon olan judocuları tebrik etti.

Judocuların yarışmalara katılarak kendilerini ispatlamasında Judo il temsilcisi Mücahid Delioğlu’nun büyük emeği olduğunu vurgulayan İl Müdürü Keşküş, “Şanlıurfalı sporcularımız her branşta bizleri onurlandırmayı başarıyor. Bugünde Judocularımızdan harika bir haber aldık. Judo il temsilcisi Mücahid Delioğlu kardeşimizin sporcularını her alanda kendilerini göstermesine imkan sağlıyor. Takım halinde şampiyon olan sporcularımızı ve il temsilcimizi tebrik ediyorum” dedi.

DELİOĞLU,“ALT YAPIYA VERDİĞİMİZ ÖNEMİ ŞAMPİYONLUKLA İSPATLADIK”

Judo İl Temsilcisi Mücahid Delioğlu ise alt yapıya verdikleri önemi takım halinde şampiyon olarak bir kez daha ispatladıklarını belirterek sporcularını tek tek tebrik etti.

Gerçekleştirilen müsabakalar boyunca Siirt’in misafirperverliğine hayran kaldıklarını sözlerine ekleyen İl temsilcisi Delioğlu, “Şanlıurfa Judo ailesi olarak alt yapıya ne kadar önem verdiğimizi bir kez daha ispatlamış olmanın gururunu yaşıyor ve dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca Spora ve sporcuya desteklerini esirgemeyen Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş’e, Siirt’teki misafirperverliklerinden ötürü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüsam Olğaç’a, Spor Şube Müdürü Levent Obus’a ve Siirt Judo İl Temsilcisi Muhdi Eldemir ağabeyime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.