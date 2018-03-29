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Şanlıurfalı kadınlar Göbeklitepe’yi gezdi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin eşi Sema Çiftçi, kursiyer kadınlarla birlikte Göbeklitepe’yi gezdi.

Giriş Tarihi: 29 Mart 2018 Perşembe 19:20
Şanlıurfalı kadınlar Göbeklitepe’yi gezdi

Şanlıurfa’da tarihi ve turistik öneme sahip olan, tarihin sıfır noktası sayılan Göbeklitepe’yi Kadın destek merkezindeki kursiyer kadınlar Büyükşehir Belediyesi’nin tahsis ettiği araçlarla Göbeklitepe’ye götürüldü.

 

Kadınlarla birlikte Göbeklitepe’yi gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin eşi Sema Çiftçi, “Eyüp Kent Kadın Destek Merkezi’ndeki hanımlarımızı ve kreşteki çocuklarımızı Göbeklitepe’ye getirdik. 12 bin yıllık tarihi olan şehrimizdeki Göbeklitepe’yi önce hanımlarımız ve çocuklarımız görsün tarihimizi ve kültürümüzü tanısınlar istedik” diye konuştu.

 

 

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