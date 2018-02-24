Şanlıurfalı Kadınlardan Kudüs’teki Zülme Tepki

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2018 Cumartesi 14:31

Şanlıurfa’da Kudüs Anneleri platformu öncülüğünde toplanan kadınlar, ABD ve İsrail’in Kudüs’teki zulmünü basın açıklamasıyla protesto etti. Açıklamayı yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin eşi Ayşe Ekinci,” Kudüs İslam’ındır ve İslam’ın kalacaktır.” dedi.

Şanlıurfa’da Kudüs Anneleri platformu öncülüğünde toplanan kadınlar, Kudüs’te yaşanan zulmü protesto etti. Kadınlar, İsrail ve Amerika’ya tepkilerini dile getirmek için toplanarak basın açıklaması yaptı. Balıklıgöl içerisinde bulunan Dergâh Camii avlusunda, Kudüs Anneleri öncülüğünde toplanan kadınlar adına basın açıklamasını okuyan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin eşi Ayşe Ekinci, Mescidi Aksa, Kudüs ve Filistin özgür olana kadar, Yahudi zulmü yeryüzünden silinene kadar mücadelelerine devam edeceklerini belirtip,” Kudüs İslam’ındır ve İslam’ın kalacaktır.” dedi.

Grup adına açıklama yapan Ayşe Ekinci,” dokuzuncusunu düzenlediğimiz Mescidi Aksa ve Kudüs hürriyetine kavuşuncaya kadar sürdürmeyi planladığımız, namaz ve dua buluşmalarıyla sesimizi daha gür çıkaracağız. Urfa’dan Kudüs’e, İntifadaya yüksek sesle selam diyoruz. Ve her türlü desteğimizi yineliyoruz. Kudüs Anneleri Platformu olarak Mescidi Aksa, Kudüs ve Filistin özgür olana kadar, Yahudi zulmü yeryüzünden silinene kadar mücadelemize devam edeceğimizi Urfa’dan Tel Aviv’e haykırıyoruz. Kudüs İslam’ındır ve İslam’ın kalacaktır. “ dedi.