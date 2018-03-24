Şanlıurfalı şehidin ismi kütüphanede yaşatılacak

Giriş Tarihi: 24 Mart 2018 Cumartesi 11:17

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesindeki Havşanlı İmam Hatip Ortaokulunda oluşturulan kütüphaneye, Zeytin Dalı Harekatında şehit olan Tank Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun ismi verildi.

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanlığından yapılan açılamaya göre, İstanbullu bir iş adamı ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla hazırlanan kütüphanenin açılışında konuşan, Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, şehit düşerek vatanı vatan yapan evlatların ismini yaşatmak ve donanımlı, bilgili nesiller yetiştirmek için kütüphanenin açılışından duyduğu memnuniyeti belirtti.

Açılış dolayısıyla hem hüzünlü hem de mutlu olduklarını ifade eden Eyyüpoğlu, şunları kaydetti:

"Kütüphane sayesinde Havşanlı Mahallesi'nde vatanına milletine ülkesine bağlı, şehidimizin mirasına sahip çıkacak yeni nesiller yetişecektir. Hemşerimiz Çubukçu ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kütüphanenin oluşturulmasında katkısı bulunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

Havşanlı Mahalle Muhtarı ve Şanlıurfa Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Mahmut Ayniberk ise ülkenin birliği ve beraberliği için şehit düşen her vatan evladının gönüllerinde ayrı bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Açılışa, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural, öğretmenler, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

AA