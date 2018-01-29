Şanlıurfalı Sporcu Balkan Şampiyonası Yolunda

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 19:18

İstanbulda Gerçekleşen Şampiyonada 800 Mt’de 450 Sporcuyu Alt Ederek Şampiyon Olan Ökte, Şampiyonluğuyla Şanlıurfa’yı Gururlandırırken Milli Takıma Seçilerek Balkan Şampiyonasında Türkiyeyi Bulgaristanda Temsil Etmeye Hak Kazandı.

Bulgaristanın Sofya Şehrinde Gerçekleşecek Şampiyonada Ülkemizi Ve Şehrimizi Temsil Edecek Olan Ökte, Çok Heycanlı Olduğunu Ve Başarısını Kendisini Çalıştıran Antrenörü Cuma Canbek’e Borçlu Olduğunu Söyledi.

Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş Ve Spor Şube Müdürü Murat Önen, 8 Şubatta Bulgaristanda Yapılacak Olan Balkan Şampiyonasında Ülkemizi Temsil Edecek Sporcumuz Medine Ökte’yi Ve Antrenörü Cuma Canbek’i Tebrik Ederek Başarılar Diledi.