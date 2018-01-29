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Şanlıurfalı Sporcu Balkan Şampiyonası Yolunda

Türkiye U20 Gençler Salon Atletizm Şampiyonası'nda Şanlıurfalı sporcu Medie Ökte şampiyon olarak adını Türkiye’ye altın harflerle yazdırdı.

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 19:18
Şanlıurfalı Sporcu Balkan Şampiyonası Yolunda

İstanbulda Gerçekleşen Şampiyonada 800 Mt’de 450 Sporcuyu Alt Ederek Şampiyon Olan Ökte, Şampiyonluğuyla Şanlıurfa’yı Gururlandırırken Milli Takıma  Seçilerek  Balkan  Şampiyonasında Türkiyeyi  Bulgaristanda Temsil Etmeye Hak Kazandı.

Bulgaristanın  Sofya  Şehrinde  Gerçekleşecek Şampiyonada Ülkemizi Ve  Şehrimizi  Temsil  Edecek Olan Ökte, Çok Heycanlı Olduğunu Ve Başarısını Kendisini Çalıştıran Antrenörü Cuma Canbek’e Borçlu Olduğunu Söyledi.

Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş Ve Spor Şube Müdürü Murat Önen, 8 Şubatta Bulgaristanda Yapılacak Olan Balkan Şampiyonasında Ülkemizi Temsil Edecek Sporcumuz Medine Ökte’yi Ve Antrenörü Cuma Canbek’i Tebrik Ederek Başarılar Diledi.

 

 

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