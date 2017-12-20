Şanlıurfalı sporcuya özel ödül

Giriş Tarihi: 20 Aralık 2017 Çarşamba 13:15

Judo İl Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'te gerçekleştirilen törende, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "yılın en iyi yöneticisi" seçilirken, Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, "yılın en iyi takımı" ödülüne layık görüldü.

Farklı kategorilerde birçok ödülün dağıtıldığı etkinlikte, Türkiye ve Balkan şampiyonu Şanlıurfalı judocu Mehmet Ali Ravi'ye de "sporcu kardeşliği" özel ödülü verildi.

Ödülünü aldıktan sonra konuşma yapan Ravi, Şanlıurfa Judo İhtisas Kulübünde yer aldığını belirterek, "Bundan sonraki hedefim Avrupa ve Dünya şampiyonluğu, Beni bu ödüle layık gören herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Ravi'nin antrenörü Türkiye Judo Federasyonu Şanlıurfa Judo İl Temsilcisi Mücahid Delioğlu ise Boğaziçi Üniversitesine teşekkür ederek, yeni şampiyonluklar kazanmak istediklerini aktardı.