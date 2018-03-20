Şanlıurfalı sürücü Irak’ta yaralandı

Giriş Tarihi: 20 Mart 2018 Salı 21:13

Şanlıurfalı tır sürücüsü, yakıt deposunda çıkan arızayı onardığı sırada deponun patlaması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.

Edinilen bilgiye göre olay, Irak’ta yaşandı. Bir lojistik firmasında çalışan M.B. Şanlıurfa’dan Irak’a yük götürdüğü sırada tırın yakıt deposunda arıza meydana geldi. Sürücü, yakıt deposunda çıkan arızayı kendi imkanıyla onarmaya çalıştığı sırada, deponun patlaması sonucu vücudunun büyük bir bölümünde yanıklar oluştu. Diğer sürücülerin olayı fark etmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangının çıktığı tırı uzun uğraşlar sonucu söndürdü.

İHA