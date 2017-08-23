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Şanlıurfalı Tenisçiler Türkiye Şampiyonasına Hazırlanıyor

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Eylül ayında düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasında Şanlıurfa’yı 4 tenisçi temsil edecek.

Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 01:14
Şanlıurfalı Tenisçiler Türkiye Şampiyonasına Hazırlanıyor

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından  Eylül ayında düzenlenecek olan  TürkiyeŞampiyonasında  Şanlıurfa'yı 4 tenisçi temsil edecek. Sporcu kızlar şampiyonada madalyalar alabilmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 2-9  Eylül tarihleri arasında  Antalya ve  İstanbul'da düzenlenecek  Türkiye şampiyonası için Şanlıurfalı tenisçilerin hazırlıkları sürüyor. Şampiyonada Büyükşehir Belediyesi Tenis Kulübü sporcuları Berfin Demir, Zeliha Çılpan, Gülistan Hurma ve Süheyla  Subaşı  Şanlıurfa temsil edecek. Turnuvaya katılacak sporcular Büyükşehir Belediyesi  Yenice Spor Tesisleri tenis sahasında günde çift idmanla Tenis Antrenörü Faysal Uyar nezaretinde çalışmalarını sürdürüyor. Antrenör Faysal Uyar, şampiyonluk parolasıyla hazırlıkların devam ettiğini belirterek, " Antalya ve  İstanbul'da düzenlenecek olan  Türkiye Tenis Şampiyonası için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.  Şanlıurfa'dan 4 sporcu ile şampiyonaya katılacağız. 14-18 yaş arası yapılacak olan şampiyonaya  Türkiye genelinden 17 ilden 54 takımla 314 sporcu katılacaktır. Daha önceki turnuvalarda sporcularımız iki yıl üst üste doğu lig şampiyonu olmuştur ve  Türkiye'de derecelerimiz var. Hedefimiz bu şampiyonada da derece yapmaktır. Bu yarışmaya  Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tenis Kulübü olarak katılacağız. İnşallah yarışmada birinci gelerek  Şanlıurfa'yı teniste de tanıtacağız. Tenis kulübümüzde 60 lisanslı sporcumuz, 150 civarında lisansız sporcumuz bulunmaktadır

 

(sondakika.com)

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