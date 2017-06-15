Şanlıurfalılar Yılmaztekin'in Arkasında Durdu

Giriş Tarihi: 15 Haziran 2017 Perşembe 19:10

Şanlıurfa”da Gençliğin lideri” olarak tanınan, seçim bölgeleri kırdığı rekorla Türkiye’nin gündemine oturan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, kendisi ve eşi hakkında haksız, yalan ve hiçbir dayanağı olmayan iddialarda bulunan gazete ve internet sitelerine tokat gibi cevap verdi.

Yılmaztekin’in avukatı aracılığıyla hukuk yoluyla yapılan girişimde söz konusu sitelerin iftira dolu haberine erişimin engellenmesi kararı çıktı. Yılmaztekin’i tamamen yıpratma amaçlı olduğu tespit edilen haberi sitelerine taşıyan gazeteciler kınanırken, sivil toplum kuruluşlarından sokaktaki sıradan vatandaşa kadar tüm Şanlıurfa başarılı vekilin arkasında durmayı bildi. Kemalettin Yılmaztekin’in avukatı mahkeme kararıyla noter üzerinden söz konusu sitelere gönderdiği tekzip yazısında, Yılmaztekin”in başarılı çalışmalarından söz ederek, bu yayınların kamu oyu önünde amaçlı bir şekilde yıpratma amacı bulunduğu kaydedildi.

Yıllmaztekin”in kararlı ve onurlu mücadelesi, aynı siteler tarafından iftira ve karalama politikalarının uygulandığı başka kişi ve kuruluşlara da örnek oldu. Bunun yanı sıra Yılmaztekin*e karşı yapılan haksızlık ve iftira kampanyası, sosyal medyada da gündeme oturdu. Binlerce kişi sitelere tepki göstererek, gerçek gazeteciliğin yapılmasını, gerçek gazeteciliğin de belgeleri haberlere dayandığı uyarısında bulundular.

Hiçbir belgeye dayanmayan, tamamen iftira dolu bu tür haberlerle başarılı bir vekilin yıpratılmaya çalışılmasına tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, Yılmaztekin”i onurlu mücadelesinden dolayı da kutladılar.