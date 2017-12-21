Şanlıurfa'nın Gelişimi İçin 4 Protokol Birden İmzalandı

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2017 Perşembe 17:03

Milli Eğitim Müdürlüğü adına imzalanan protokolle her yıl 20 okula kütüphane yapılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, imzalanan protokolün hayırlı olmasını diledi.

Valilikte düzenlenen protokol imza törenine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, Ticaret ve Sanayi Odası Kayyum Başkanı İsmail Demirkol ile ilgili yetkililer katıldı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şehir konservatuarı, Okullara kütüphane yapılması, Okullarda bilgi yarışmalarının düzenlenmesi ve Balıklıgöl platosunun güvenliği konusunda hazırlanan metni karşılıklı olarak imzaladı.

Şanlıurfa'daki gençlerin eğitimine her zaman önem verdiklerini ve bu konuda sürekli projeler hayata geçirdiklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin eğitimlerini önemsiyoruz. Şanlıurfa için hayırlı 4 protokolü birden imzaladık. İmzalanan protokol ile birlikte her yıl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte 20 okula kütüphane yapacağız. Şanlıurfa'daki tüm liselerde bilgi yarışması düzenleyeceğiz ve bu bilgi yarışmalarında dereceye giren öğrencilerimizi tarihle buluşturup gezi düzenleyeceğiz. İmzalanan protokolün Milli Eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise "Şanlıurfa'da gerçekten çok önemli yatırımlar gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere yerel yöneticilerimiz ile belediyelerimizin inanılmaz derecede katkıları vardır. İmzalanan bu protokolle yeni uygulamaya konulan projelerin kentimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bilinçli hareket etmek ve net bir şekilde ortaya konulan hedeflere doğru yürümeyi gerçekleştirmemiz lazım. Başarı düzeyimizi yükseltmeye yönelik daha programlı çalışmamız gerektiğini biliyoruz ve bu işi başarabileceğimize de inanıyoruz" dedi.

İmzalanan protokolle birlikte kentte Şehir konservatuarının kurulması, her yıl 20 okula kütüphane yapılması, okullarda bilgi yarışması düzenlenmesi ve Balıklıgöl platosundaki güvenliğin oluşturulması konuları yer alıyor.