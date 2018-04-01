Giriş Tarihi: 1 Nisan 2018 Pazar 18:55

İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi, altyapı ve restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni görünümüne kavuştu.

"Peygamberler Şehri" olarak nitelendirilen ve üç semavi dinin mensupları önemli bir yeri bulunan Hazreti İbrahim'in doğup büyüdüğü ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde, geçen yılın sonlarına doğru başlatılan alt yapı, drenaj ve su tahliye kanallarındaki çalışmalar tamamlandı.

Toprak kaymasının engellenebilmesi, göldeki balıkların sağlıklı şekilde yaşamlarını sürdürebilmesi için bilim insanlarının görüşleri doğrultusunda restorasyon çalışmalarının tamamlandığı yerleşke, yeni görünümüyle yerli ve yabancı misafirlerini karşılamaya başladı.

Yerleşkede yer alan Balıklıgöl, Dergah Cami, Rızvaniye Cami, Amfi Tiyatro alanı ile tarihi Urfa Kalesi arasında kalan yollarda, taş döşeme çalışmalarını bitiren belediye ekipleri, alandaki peyzaj düzenleme çalışmalarında da sona geldi.

- Çiftçi: "Peyzaj çalışmalarına geçtik"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin simgesi haline gelen bölgedeki hummalı çalışmaları 5 ayda bitirdiklerini söyledi.

Balıklıgöl Yerleşkesi'nin, artan ziyaretçi potansiyeline uygun hale getirildiğini vurgulayan Çiftçi, şöyle konuştu:

"Altyapı, güçlendirme ve restorasyon çalışmaları tamamlandı. Şimdi de yüzey kaplama çalışmaları bitti. Peyzaj çalışmalarına geçtik. Çok güzel bir peyzaj çalışmasıyla, Halil-ül Rahman bölgesinin tamamıyla çehresi değişti. Burası Şanlıurfa'nın kalbidir. Bu makama gözümüz gibi bakıyoruz. Şanlıurfa'ya gelen tüm misafirlerin akın akın uğradığı yer, yepyeni çehresiyle halkımızın hizmetindedir."

- Ziyaretçiler memnun

Kenti Kahramanmaraş'tan gezmeye gelen Emre Gümüş de Balıklıgöl'e ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini söyledi.

Mekanın ayrı bir manevi havasının bulunduğunu anlatan Yıldız, "Daha önce belgeselde izlemiştim buraları, beklentimin üzerinde çıktı. Gayet güzel bir yer, memnun kaldım." dedi.

Şanlıurfalı Hayrullah Karataş ise özellikle kış aylarında Balıklıgöl'deki su taşkınlarından rahatsızlık duyduklarını hatırlattı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla benzer sorunlarla karşılaşmayacaklarına inandığını vurgulayan Yavuz, "Belediyemiz buralarda gerçekten güzel çalışma yaptı. Daha da iyi olabilir. Şanlıurfa, medeniyetler şehri, peygamberlerin yaşamış olduğu bir kent yapılan çalışmaların en güzelinin yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.

AA