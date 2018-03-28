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Şanlıurfaspor, Bugsaşspor maçına hazırlanıyor

Şampiyonluk yarışını sürdüren Şanlıurfaspor, ligin 29.haftasında deplasmanda oynayacağı Bugsaşspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Giriş Tarihi: 28 Mart 2018 Çarşamba 19:34
Şanlıurfaspor, Bugsaşspor maçına hazırlanıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 51 puanla lider Altay ve averajla 2. sırada yer alan Gümüşhanespor’un 2 puan gerisinde yer alan Şanlıurfaspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Bugsaşspor maçına odaklandı. Şanlıurfaspor, Bugsaşspor maçının hazırlıklarını bugün Teknik Direktör Ahmet Taşyürek yönetiminde yaptığı idmanla sürdürdü. Antrenmana düz koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan sarı-yeşilliler, daha sonra çabukluk çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan taktiksel oyunla sona erdi. Sakatlığı bulunan Artun Akçakın, takımdan ayrı çalıştı.

Şanlıurfaspor, Bugsaşspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

 

 

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