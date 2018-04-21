Şanlıurfaspor, Gümüşhanespor maçına hazır

Giriş Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 21:45

TFF 2. Lig Beyaz Grubun 32. Haftasında yarın saat 15.30’da 11 Nisan Stadyumu’nda Gümüşhanespor ile oynayacak sarı-yeşilli takım, maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Ahmet Taşyürek yönetiminde düz koşu ile başlayan antrenman, ısınma hareketleri ile devam etti. 5’e 2 dar alanda pas çalışması yapan ve ardından yarım sahada oyun oynayan Sarı-Yeşilliler, idmanı çıkış çalışmalarıyla noktaladı. Takımda, cezalı ve sakat oyuncu bulunmuyor.

Antrenmanın ardından teknik heyet ve oyuncular kol kola girerek, ‘Urfaspor’ tezahüratı yaptı. Gümüşhanespor 60 puanla lider durumda bulunurken, Şanlıurfaspor ise 58 puanla ikinci sırada yer alıyor.