Şanlıurfaspor Hacettepe maçıhazırlıklarını sürdürüyor

Giriş Tarihi: 6 Nisan 2018 Cuma 19:53

Teknik Direktör Ahmet Taşyürek yönetiminde yapılan çalışma, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 5’e 2 top kapma ve pas çalışması ile devam eden idmanda, taktiksel çift kale maç yapıldı. 1 Saat 30 dakika süren antrenman, duran top çalışması ile sona erdi. Sakatlığından dolayı bireysel çalışmalar yapan Artun Akçakın’ın, Hacettepe maçında oynayıp oynamayacağı maç günü belli olacak. Bu arada antrenmanı Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, Kulüp Başkan Vekili Giray Küçük, Kulüp As Başkanları Ahmet Bulut ve Feyad Güllü de izledi.

Şanlıurfaspor, yarın yapacağı antrenmanla Hacettepe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.