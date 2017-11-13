Şanlıurfaspor hazırlıklara başladı

Giriş Tarihi: 13 Kasım 2017 Pazartesi 16:07

Haftayı 2-1’lik Bugsaşspor galibiyeti ile kapatarak 24 puanla averajla 3. Sırada yer alan Şanlıurfaspor, ligin 13. Haftasında deplasmanda oynayacağı Hacettepespor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik Direktör Ali Tandoğan, idman öncesinde yaptığı kısa konuşmada, bu saatten sonra kolay maç olmayacağını belirterek, futbolcularından hafta sonu oynayacakları Hacettepespor maçına odaklanmalarını istedi.



Bugsaşspor maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise dar alanda taktiksel oyunlar çalıştı. Tandoğan yönetiminde yapılan ve yaklaşık 1 saat 30 dakika süren antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.



İdmanı Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, Kulüp Başkan Vekili Giray Küçük, Tesislerden Sorumlu Yönetici Ahmet Bulut ve Mehmet Doğan izledi.