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Şanlıurfaspor Hüseyin Kala ile tekrar anlaştı

Sözleşmesi 31 Mayıs 2018’de bitecek olan tecrübeli futbolcu Sarı yeşilli takım ile anlaşarak tekrar takımda kaldı.

Giriş Tarihi: 1 Ağustos 2017 Salı 14:52
Şanlıurfaspor Hüseyin Kala ile tekrar anlaştı

Kampın başından beri takım ile çalışmalara katılan Hüseyin Kala, Erzurum kampında Kulüp başkanı Emin Yetim ile yeni sözleşmesini imzalayarak kesin devam kararı aldı.

Tekrar Şanlıurfaspor’da olduğu için mutlu olduğunu belirten Hüseyin Kala, “Şanlıurfa’ya çok alıştım, burada olmaktan gerçekten mutluyum. Geçen sene taraftarımızı üzdük bu sene şampiyon olarak sevindirmek istiyoruz” dedi.

Kulüp Başkanı Emin Yetim ise, Hüseyin Kala’nın Şanlıurfaspor’a çok şey katacağını ifade ederken, “Kendisine inanıyoruz. Hüseyin’in performansını çok iyi biliyoruz. Çok üst düzey bir futbolcu. İnşallah bu sezon takıma katkısı daha fazla olacak ve hep birlikte şampiyon olmak için mücadele edeceğiz” dedi. 

 

 

 

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