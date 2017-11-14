Şanlıurfaspor işi sıkı tutuyor

Giriş Tarihi: 14 Kasım 2017 Salı 17:59

TFF 2. Lig Beyaz Grubun 13. Haftasında cumartesi günü deplasmanda Hacettepespor ile oynayacak olan Şanlıurfaspor, bu maçın hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Bugün Teknik Direktör Ali Tandoğan yönetiminde düz koşu ile antrenmana başlayan Sarı-Yeşilliler, daha sonra açma germe hareketleri yaptı. Çabukluk ve sürat çalışmaları idmana devam eden Sarı-Yeşilliler, pas çalışması yaparak antrenmanı noktaladı.

Yaklaşık 1 saat 30 dakika süren idmanı Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, Kulüp Başkan Vekili Giray Küçük, Tesislerden Sorumlu yönetici Ahmet Bulut ve Yönetim Kurulu Üyesi Feyad Güllü izledi.